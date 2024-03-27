Банки Швейцарії почали закривати рахунки росіян через ризик санкцій, - ЗМІ

Наприкінці лютого повідомлялося, що Швейцарія нарощує свої зусилля по боротьбі з компаніями та особами, які використовують нейтральну країну для обходу санкцій щодо Росії.

Пізніше стало відомо, що Швейцарія вирішила приєднатися до 13-го пакету санкцій Європейського союзу проти Росії.

А нещодавно генеральний прокурор Швейцарії розпочав перше кримінальне розслідування ймовірних порушень санкцій щодо Росії з боку неназваної компанії. Це стало першою ознакою того, що Берн готовий переслідувати групи осіб за ведення бізнесу з Москвою.

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