Банки Швейцарии начали закрывать счета россиян из-за риска санкций, - СМИ

В конце февраля сообщалось, что Швейцария наращивает свои усилия по борьбе с компаниями и лицами, использующими нейтральную страну для обхода санкций в отношении России.

Позже стало известно, что Швейцария решила присоединиться к 13-му пакету санкций Европейского союза против России.

А недавно генеральный прокурор Швейцарии начал первое уголовное расследование возможных нарушений санкций в отношении России со стороны неназванной компании. Это стало первым признаком того, что Берн готов преследовать группы лиц за ведение бизнеса с Москвой.

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