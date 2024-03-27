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Банки Швейцарии начали закрывать счета россиян из-за риска санкций, - СМИ

Архивное фото: Банки Швейцарии начали закрывать счета россиян из-за риска санкций (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Часть банков в Швейцарии начала закрывать счета гражданам страны, которые имеют одновременно российский паспорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Ведомости".

Издание пообщалось с управляющим партнером швейцарского юридического бюро Leolex Романом Кудиновым.

Он уточнил, что с проблемой столкнулись несколько клиентов UBS и Credit Suisse с двойным гражданством.

Кроме этого, в открытии счета в Швейцарии отказали нескольким гражданам Израиля, которые оставили себе паспорт России. Издание пишет, что банки стали проводить более тщательные проверки из-за риска санкций.

Швейцария ужесточает санкции против РФ

В конце февраля сообщалось, что Швейцария наращивает свои усилия по борьбе с компаниями и лицами, использующими нейтральную страну для обхода санкций в отношении России.

Позже стало известно, что Швейцария решила присоединиться к 13-му пакету санкций Европейского союза против России.

А недавно генеральный прокурор Швейцарии начал первое уголовное расследование возможных нарушений санкций в отношении России со стороны неназванной компании. Это стало первым признаком того, что Берн готов преследовать группы лиц за ведение бизнеса с Москвой.

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