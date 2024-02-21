Швейцарія активізувала боротьбу з обходом санкцій проти РФ, - ЗМІ
Швейцарія нарощує свої зусилля з боротьби з компаніями та особами, які використовують нейтральну країну для обходу санкцій щодо Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як зазначає видання, Державний секретаріат з економічних питань (SECO) створив групу спеціалістів для розслідування та забезпечення виконання санкцій, які були запроваджені урядом країни після вторгнення Москви в Україну два роки тому.
Даний крок було зроблено після того, як торік Швейцарія зазнала критики за недостатнє запобігання приховуванню росіянами грошей у швейцарських банках.
Як відомо, наприкінці минулого року було заморожено близько 7,7 мільярда швейцарських франків активів, що становить лише частку від 150 мільярдів франків російських грошей, які, за оцінками, зберігаються у швейцарських банках.
Нещодавно в SECO повідомили, що з моменту війни Росії проти України до них надійшло 230 повідомлень про потенційні порушення санкцій за наводками від фінансових компаній, митних органів та інших країн.
"Це призвело до 47 проваджень, з яких 20 справ були закриті, а дев'ять - з накладенням штрафів різного ступеня тяжкості. За даними SECO, близько 18 справ все ще залишаються активними, і до них постійно додаються нові", - йдеться в повідомленні.
Які санкції обходять
Зазначається, що більшість справ стосуються порушень заборони на експорт предметів розкоші або товарів, що мають економічне значення для Росії, які можуть підтримати військові зусилля Москви.
У той час як SECO проводить простіші розслідування, складніші справи передаються до Генеральної прокуратури, яка минулого тижня заявила, що розслідує можливі порушення.
13-й пакет антиросійських санкцій
Нагадаємо, у січні 2024 року Євросоюз розпочав обговорення нового пакету санкцій. Їх мають намір затвердити до 24 лютого 2024 року.
ЗМІ повідомляли, що до нового пакету потраплять понад 200 компаній та фізичних осіб.
Раніше ми писали, що Угорщина заблокувала 13 пакет санкцій проти РФ.
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