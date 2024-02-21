Швейцарія активізувала боротьбу з обходом санкцій проти РФ, - ЗМІ

Швейцарія нарощує свої зусилля з боротьби з компаніями та особами, які використовують нейтральну країну для обходу санкцій щодо Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як зазначає видання, Державний секретаріат з економічних питань (SECO) створив групу спеціалістів для розслідування та забезпечення виконання санкцій, які були запроваджені урядом країни після вторгнення Москви в Україну два роки тому.

Даний крок було зроблено після того, як торік Швейцарія зазнала критики за недостатнє запобігання приховуванню росіянами грошей у швейцарських банках.

Як відомо, наприкінці минулого року було заморожено близько 7,7 мільярда швейцарських франків активів, що становить лише частку від 150 мільярдів франків російських грошей, які, за оцінками, зберігаються у швейцарських банках.

Нещодавно в SECO повідомили, що з моменту війни Росії проти України до них надійшло 230 повідомлень про потенційні порушення санкцій за наводками від фінансових компаній, митних органів та інших країн.

"Це призвело до 47 проваджень, з яких 20 справ були закриті, а дев'ять - з накладенням штрафів різного ступеня тяжкості. За даними SECO, близько 18 справ все ще залишаються активними, і до них постійно додаються нові", - йдеться в повідомленні.

Які санкції обходять

Зазначається, що більшість справ стосуються порушень заборони на експорт предметів розкоші або товарів, що мають економічне значення для Росії, які можуть підтримати військові зусилля Москви.