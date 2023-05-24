ua ru
Ср, 24 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Банки різко підняли ставки за іпотекою: скільки коштує кредит на житло

Новость на русском →
Україна, Середа 24 травня 2023 12:57
Банки різко підняли ставки за іпотекою: скільки коштує кредит на житло Фото: Ставки за іпотекою в Україні зросли до 14% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами в Україні у березні 2023 року зросла до 14,0% в порівнянні з 8,3% у лютому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування Національного банку України (НБУ), проведене серед комерційних банків.

За даними прес-служби, банки України в березні 2023 року видали 36 іпотечних кредитів на загальну суму 38,8 млн гривень.

Про видачу нової іпотеки в березні поінформували два банки, які кредитували придбання житла виключно на вторинному ринку нерухомості.

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у березні видано в Київський області - 14 договорів на загальну суму 16,1 млн гривень (41% від загального обсягу).

Банки різко підняли ставки за іпотекою: скільки коштує кредит на житло

Ефективні ставки включають номінальну, а також всі супутні витрати позичальників та розраховуються на весь строк кредиту.

Відзначимо, банки України видають іпотечні кредити лише за державними програмами, які передбачають компенсацію частини вартості з держаного бюджету.

Нагадаємо, банки України у 2022 році видали 2009 іпотечних кредитів на загальну суму 1,96 млрд гривень. Порівняно з 2021 роком нове іпотечне кредитування скоротилося в 5,3 рази за кількістю договорів та в 4,3 рази в грошовому вимірі.

Читайте РБК-Україна в Google News
банки
NEWS
Коли ЗСУ почнуть навчатися на американських танках Abrams: відповідь Пентагону
Коли ЗСУ почнуть навчатися на американських танках Abrams: відповідь Пентагону
DAILY
Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром