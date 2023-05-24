Банки різко підняли ставки за іпотекою: скільки коштує кредит на житло

Фото: Ставки за іпотекою в Україні зросли до 14% (Віталій Носач, РБК-Україна)

Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами в Україні у березні 2023 року зросла до 14,0% в порівнянні з 8,3% у лютому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування Національного банку України (НБУ), проведене серед комерційних банків.

За даними прес-служби, банки України в березні 2023 року видали 36 іпотечних кредитів на загальну суму 38,8 млн гривень. Про видачу нової іпотеки в березні поінформували два банки, які кредитували придбання житла виключно на вторинному ринку нерухомості. У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у березні видано в Київський області - 14 договорів на загальну суму 16,1 млн гривень (41% від загального обсягу). Ефективні ставки включають номінальну, а також всі супутні витрати позичальників та розраховуються на весь строк кредиту.