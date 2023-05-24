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Банки резко подняли ставки по ипотеке: сколько стоит кредит на жилье

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Украина, Среда 24 мая 2023 12:57
Банки резко подняли ставки по ипотеке: сколько стоит кредит на жилье Фото: Ставки по ипотеке в Украине выросли до 14% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в Украине в марте 2023 года выросла до 14,0% по сравнению с 8,3% в феврале.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос Национального банка Украины (НБУ), проведенный среди коммерческих банков.

По данным пресс-службы, банки Украины в марте 2023 года выдали 36 ипотечных кредитов на общую сумму 38,8 млн гривен.

О выдаче новой ипотеки в марте проинформировали два банка, кредитовавших приобретение жилья исключительно на вторичном рынке недвижимости.

В региональном разрезе больше ипотечных кредитов в марте выдано в Киевской области -14 договоров на общую сумму 16,1 млн гривен (41% от общего объема).

Банки резко подняли ставки по ипотеке: сколько стоит кредит на жилье

Эффективные ставки включают в себя номинальную, а также все сопутствующие расходы заемщиков и рассчитываются на весь срок кредита.

Отметим, банки Украины выдают ипотечные кредиты только по государственным программам, предусматривающим компенсацию части стоимости из бюджета.

Напомним, банки Украины в 2022 году выдали 2009 ипотечных кредитов на общую сумму 1,96 млрд гривен. По сравнению с 2021 годом новое ипотечное кредитование сократилось в 5,3 раза по количеству договоров и в 4,3 раза в денежном измерении.

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