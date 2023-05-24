Банки резко подняли ставки по ипотеке: сколько стоит кредит на жилье

Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в Украине в марте 2023 года выросла до 14,0% по сравнению с 8,3% в феврале.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос Национального банка Украины ( НБУ ), проведенный среди коммерческих банков.

По данным пресс-службы, банки Украины в марте 2023 года выдали 36 ипотечных кредитов на общую сумму 38,8 млн гривен.

О выдаче новой ипотеки в марте проинформировали два банка, кредитовавших приобретение жилья исключительно на вторичном рынке недвижимости.

В региональном разрезе больше ипотечных кредитов в марте выдано в Киевской области -14 договоров на общую сумму 16,1 млн гривен (41% от общего объема).

Эффективные ставки включают в себя номинальную, а также все сопутствующие расходы заемщиков и рассчитываются на весь срок кредита.