Іпотечне кредитування поступово відновлюється: у НБУ назвали основну причину

Банки України у 2022 році видали 2009 іпотечних кредитів на загальну суму 1,96 млрд гривент. Порівняно з 2021 роком нове іпотечне кредитування скоротилося в 5,3 раза за кількістю договорів та в 4,3 раза в грошовому вимірі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування Національного банку України ( НБУ ), проведеного серед комерційних банків.

За даним НБУ, переважна частина іпотечних кредитів у 2022 році - дві третини за кількістю договорів - були надані в січні-лютому до початку повномасштабної військової агресії РФ.

У березні-травні іпотечні кредити не надавалися взагалі, влітку видачі були поодинокими.

Натомість з вересня іпотека розпочала поступово відновлюватися, передусім завдяки державним програмам підтримки кредитування "Доступна іпотека" та "єОселя". В межах цих програм позичальники мають змогу отримати іпотечні кредити за зниженими відсотковими ставками 7% та 3% річних відповідно, зазначили в прес-службі.

У вересні-листопаді 2022 року банки видали 252 іпотечні кредити на загальну суму в майже 280 млн гривень, а у грудні - 405 кредитів на 500 млн гривень. Це найвищий місячний показник від початку повномасштабної війни. Про видачу нової іпотеки у грудні поінформували чотири банки.

Банки під час війни кредитують купівлю житла майже виключно на вторинному ринку нерухомості: частка укладених іпотечних договорів у цьому сегменті становила 99% від усіх нових іпотечних кредитів у червні-грудні 2022 року.

Щомісячні результати опитування банків - самооцінка банками власних іпотечних портфелів. Тому вони можуть не збігатися з офіційною статистикою, розміщеною на сайті НБУ.