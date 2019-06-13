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Банки повысили депозитные ставки

Новости » Экономика    13.06.2019 - 15:12
Банки повысили депозитные ставки
Фото: касса в банке (Виталий Носач, РБК-Украина)

Средние ставки по гривневым депозитам для населения выросли до 11,4%

В мае 2019 года средние процентные ставки банков по новым депозитам выросли на 0,2 п.п. до 11,6% годовых. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка.

По данным НБУ, ставки по новым депозитам для населения в гривне выросли за месяц с 11,2% до 11,4% годовых, в валюте снизились с 2,6% до 2,5%.

В мае 2019 года ставки по гривневым депозитам для предприятий не изменились - 13,2% годовых, по валютным снизились с 2,3% до 2,1%.

Банки повысили депозитные ставки

Данные: НБУ

Депозитный портфель банков в мае сократился на 0,2% до 938 млрд грн, в т.ч. населения сократился на 1,2% до 506 млрд грн, предприятий вырос на 1,1% до 400 млрд грн.

Банки повысили депозитные ставкиДанные: НБУ

Напомним, по данным "Опроса об условиях банковского кредитования" за II квартал, проведенного Национальным банком, украинские банки ожидают роста объемов депозитов в течение следующих 12 месяцев.

Как сообщало РБК-Украина, вкладчики "ПриватБанка" забрали около 8 млрд грн (порядка 300 млн долларов) средств из банка после апрельского решения суда по иску Игоря Коломойского о незаконности национализации банка.

Банки повысили ставки по кредитам для населения НБУ подал жалобу на судей в деле ПриватБанка
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