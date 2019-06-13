Банки підвищили депозитні ставки

Фото: каса в банку (Віталій Носач, РБК-Україна)

Середні ставки за гривневими депозитами для населення зросли до 11,4%

У травні 2019 року середні процентні ставки банків за новими депозитами зросли на 0,2 в.п. до 11,6% річних. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку.

За даними НБУ, ставки за новими депозитами для населення в гривні виросли за місяць з 11,2% до 11,4% річних, в валюті знизилися з 2,6% до 2,5%.

У травні 2019 року ставки за гривневими депозитами для підприємств не змінилися - 13,2% річних, за валютним знизилися з 2,3% до 2,1%.

Дані: НБУ

Депозитний портфель банків у травні скоротився на 0,2% до 938 млрд грн, в т. ч. населення скоротився на 1,2% до 506 млрд грн, підприємств зріс на 1,1% до 400 млрд грн.

Дані: НБУ

Нагадаємо, за даними "Опитування про умови банківського кредитування" за II квартал, проведеного Національним банком, українські банки очікують зростання обсягів депозитів протягом наступних 12 місяців.

Як повідомляло РБК-Україна, вкладники "ПриватБанку" забрали близько 8 млрд грн (близько 300 млн доларів) коштів з банку після квітневого рішення суду за позовом Ігоря Коломойського про незаконність націоналізації банку.