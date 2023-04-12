Банки підвищили ставки: під який відсоток можна розмістити депозит

За даними НБУ, ставки за новими депозитами для населення у валюті зросли з 0,6% до 0,7%.

За березень ставки за гривневими депозитами для підприємств зросли з 12,1% до 13,4% річних, валютними впали з 0,6% до 0,3% річних.

Депозитний портфель банків за березень зріс на 1,4% до 1976 млрд гривень, у т.ч. населення зросло на 0,5% до 938 млрд гривень, підприємств зросло на 3,8% до 989 млрд гривень.