Банки повысили ставки: под какой процент можно разместить депозит

По данным НБУ, ставки по новым депозитам для населения в валюте выросли с 0,6% до 0,7%.

За март ставки по гривневым депозитам для предприятий выросли с 12,1% до 13,4% годовых, по валютным упали с 0,6% до 0,3% годовых.

Депозитный портфель банков за март вырос на 1,4% до 1 976 млрд гривен, в т.ч. населения вырос на 0,5% до 938 млрд гривен, предприятий вырос на 3,8% до 989 млрд гривен.