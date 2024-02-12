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Банки підвищили ставки за кредитами для населення та знизили за депозитами

Україна, Понеділок 12 лютого 2024 11:11
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Банки підвищили ставки за кредитами для населення та знизили за депозитами Фото: банки кредитують населення під 35% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Банки України на початку 2024 року підвищили ставки за кредитами для населення. Ставки за депозитами трохи знизилися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку України (НБУ).

Ставки за кредитами

За даними НБУ, середні відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у січні 2024 року у національній валюті становили 34,6% річних. Ставки зросли на 0,9 в.п.

Ставки за новими кредитами населення в іноземній валюті впали 6,4% до 5,0% річних.

Банки підвищили ставки за кредитами для населення та знизили за депозитами

Кредитний портфель банків для населення зріс на 2,1% до 227 млрд гривень.

Банки підвищили ставки за кредитами для населення та знизили за депозитами

Ставки за депозитами

Середні ставки депозитів для населення впали з 8,6% до 8,5%.

Ставки банків за новими депозитами у гривні для населення становили 11,7% річних. Ставки за новими депозитами для населення у валюті залишилися на рівні 1,0%.

Банки підвищили ставки за кредитами для населення та знизили за депозитами

Депозитний портфель банків для населення скоротився на 2,5% до 1,051 трлн гривень.

Банки підвищили ставки за кредитами для населення та знизили за депозитами

Нагадаємо, НБУ у 2023 році розпочав цикл зниження облікової ставки, опустивши її з 25% до 15%. Облікова ставка – це вартість кредитів НБУ комерційним банкам, які можуть отримати від центробанку довгострокове чи короткострокове рефінансування. Посередньо ставка повинна визначати ціну кредитів на ринку.

За даними НБУ, ставки за гривневими кредитами фізичним особам у середньому залишалися близько 30% річних.

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