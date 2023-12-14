НБУ знизив облікову ставку вчетверте поспіль через уповільнення інфляції

Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення знизити облікову ставку з 16,0% до 15,0% річних з 15 грудня 2023 року. Таким чином, НБУ продовжив цикл зниження облікової ставки, розпочатий у липні.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг, який транслювався на Youtube .

"Це рішення узгоджується зі сповільненням інфляції та поліпшенням інфляційних очікувань, що сприятиме збереженню привабливості гривневих інструментів для заощаджень", - сказав він.

Інфляція в Україні

Зростання споживчих цін в Україні у листопаді уповільнилося до 5,1%. Це найнижчий показник з грудня 2020 року.

Крім того, в Україні покращилися інфляційні очікування: фінансові аналітики у грудні 2023 року покращили очікування щодо зростання цін протягом наступних 12 місяців до 8,4% з 8,8%. Крім того, населення чекає інфляцію у 9,1% (дані за листопад).

Національний банк у жовтні покращив прогноз інфляції до кінця 2023 року з 10,6% до 5,8%. Водночас, на 2024 рік прогноз інфляції підвищено з 8,5 до 9,8%.

Зміна ставки

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення підвищити облікову ставку з 10% до 25% у червні 2022 року. Така ставка трималася до липня 2023 року, коли НБУ знизив ставку до 22%. У вересні НБУ знизив ставку до 20%, а жовтні - до 16%.

Раніше НБУ повідомляв, що усі члени Комітету з монетарної політики (КМП) бачать можливість додаткового пом’якшення процентної політики за умови успішної адаптації учасників ринку до нового валютного режиму та відсутності помітного погіршення балансу ризиків. Більшість членів КМП очікували зниження облікової ставки на 1 в. п. до 15% у грудні з відповідним коригуванням інших ставок НБУ за операціями з банками.

Облікова ставка

Зазначимо, облікова ставка - це вартість кредитів НБУ комерційним банкам, які можуть отримати від центробанку довгострокове чи короткострокове рефінансування. Посередньо ставка повинна визначати ціну кредитів на ринку.

Основним інструментом, за допомогою якого НБУ впливає рівень інфляції, є облікова (ключова) ставка. За даними НБУ, в Україні зміна облікової ставки НБУ найбільше впливає на рівень інфляції за 9-18 місяців.

Якщо прогнозована інфляція знаходиться вище за цільовий рівень, то для її зниження облікова (ключова) ставка підвищується для приведення інфляції до мети 5%. І навпаки: за більш низького прогнозованого показника інфляції порівняно з цільовим рівнем ключова ставка знижується.