Банки повысили ставки по кредитам для населения и снизили по депозитам

Банки Украины в начале 2024 года повысили ставки по кредитам для населения. Ставки по депозитам немного снизились.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка Украины ( НБУ ).

Ставки по кредитам

По данным НБУ, средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в январе 2024 года в национальной валюте составляли 34,6% годовых. Ставки выросли на 0,9 п.п.

Ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте упали 6,4% до 5,0% годовых.

Кредитный портфель банков для населения вырос на 2,1% до 227 млрд гривен.

Ставки по депозитам

Средние ставки по депозитам для населения упали с 8,6% до 8,5%.

Ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 11,7% годовых. Ставки по новым депозитам для населения в валюте остались на уровне 1,0%.

Депозитный портфель банков для населения сократился на 2,5% до 1,051 трлн гривен.