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Банки повысили ставки по кредитам для населения и снизили по депозитам

Украина, Понедельник 12 февраля 2024 11:11
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Банки повысили ставки по кредитам для населения и снизили по депозитам Фото: банки кредитуют население под 35% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Банки Украины в начале 2024 года повысили ставки по кредитам для населения. Ставки по депозитам немного снизились.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка Украины (НБУ).

Ставки по кредитам

По данным НБУ, средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в январе 2024 года в национальной валюте составляли 34,6% годовых. Ставки выросли на 0,9 п.п.

Ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте упали 6,4% до 5,0% годовых.

Банки повысили ставки по кредитам для населения и снизили по депозитам

Кредитный портфель банков для населения вырос на 2,1% до 227 млрд гривен.

Банки повысили ставки по кредитам для населения и снизили по депозитам

Ставки по депозитам

Средние ставки по депозитам для населения упали с 8,6% до 8,5%.

Ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 11,7% годовых. Ставки по новым депозитам для населения в валюте остались на уровне 1,0%.

Банки повысили ставки по кредитам для населения и снизили по депозитам

Депозитный портфель банков для населения сократился на 2,5% до 1,051 трлн гривен.

Банки повысили ставки по кредитам для населения и снизили по депозитам

Напомним, НБУ в 2023 году начал цикл снижения учетной ставки, опустив ее с 25% до 15%. Учетная ставка - это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от центробанка долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. Опосредованно ставка должна определять цену кредитов на рынке.

По данным НБУ, ставки по гривневым кредитам физическим лицам в среднем оставались около 30% годовых.

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