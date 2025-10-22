Банки переходять на резервний режим роботи в декількох містах через блекаути

В Україні понад половину банківських відділень приєднані до мережі POWER BANKING. Це дозволяє зберігати стабільність навіть у разі масштабних відключень електроенергії.
Про це в коментарі повідомляє РБК-Україна сказав Сергій Мамедов, віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку.
Попри чергові обстріли енергетичної інфраструктури Чернігова, Сум, Запоріжжя, Харкова, Дніпра та інших міст, чергові відділення банків продовжують працювати у штатному режимі.
"Комерційні банки ретельно підготувалися до можливих блекаутів. Тож клієнти, незалежно від міста, можуть отримати звичайний спектр банківських послуг, які надавало конкретне відділення у нормальному режимі", - зазначив він.
За інформацією Мамедова, у всіх зазначених містах чергові офіси працюють відповідно до вимог мережі POWER BANKING.
Йдеться про звичний графік роботи, резервні джерела живлення, а також альтернативні канали зв’язку - переважно оптоволоконні.
Банки залишаються доступними навіть у разі відключень електроенергії.
Мамедов наголосив, що у містах, які вже тривалий час перебувають під ударами, енергетикам вдається поступово відновлювати живлення.
Однак ситуація залишається непередбачуваною, тому банківська система працює у режимі підвищеної готовності.
"В кожному населеному пункті України, де є відділення банків, не менше 50% банківських відділень є черговими - тобто приєднаними до мережі POWER BANKING, що гарантує їх безперебійну роботу", - підкреслив він.
За словами Мамедова, банківська система України має достатній рівень захисту на випадок можливих масштабних відключень.
Завдяки системі POWER BANKING, резервним генераторам і стабільному зв’язку банки можуть продовжувати роботу навіть під час тривалих блекаутів.
POWER BANKING - це створена за ініціативи НБУ об’єднана мережа відділень банків України, які здатні надавати банківські послуги у кризовій ситуації, зокрема під час тривалого блекауту.
Проєкт об’єднав майже всі банки країни та наразі налічує близько 2 400 банківських відділень по всій Україні, що забезпечені альтернативними джерелами енергії та резервними каналами зв’язку, посиленою інкасацією готівки та додатковим персоналом.
Це майже 55% від загальної кількості банківських відділень (крім непрацюючих та тих, що розташовані на окупованих територіях та територіях, де ведуться/можливі бойові дії).
Банківські відділення, що входять у мережу POWER BANKING можна знайти в застосунку Дія на мапі "пунктів незламності".