Банки переходять на резервний режим роботи в декількох містах через блекаути

Банки залишаються стабільними попри атаки

Попри чергові обстріли енергетичної інфраструктури Чернігова, Сум, Запоріжжя, Харкова, Дніпра та інших міст, чергові відділення банків продовжують працювати у штатному режимі.

"Комерційні банки ретельно підготувалися до можливих блекаутів. Тож клієнти, незалежно від міста, можуть отримати звичайний спектр банківських послуг, які надавало конкретне відділення у нормальному режимі", - зазначив він.

POWER BANKING забезпечує безперебійність

За інформацією Мамедова, у всіх зазначених містах чергові офіси працюють відповідно до вимог мережі POWER BANKING.

Йдеться про звичний графік роботи, резервні джерела живлення, а також альтернативні канали зв’язку - переважно оптоволоконні.

Банки залишаються доступними навіть у разі відключень електроенергії.

Ситуація залишається крихкою

Мамедов наголосив, що у містах, які вже тривалий час перебувають під ударами, енергетикам вдається поступово відновлювати живлення.

Однак ситуація залишається непередбачуваною, тому банківська система працює у режимі підвищеної готовності.

"В кожному населеному пункті України, де є відділення банків, не менше 50% банківських відділень є черговими - тобто приєднаними до мережі POWER BANKING, що гарантує їх безперебійну роботу", - підкреслив він.

Банківська система готова до зими

За словами Мамедова, банківська система України має достатній рівень захисту на випадок можливих масштабних відключень.

Завдяки системі POWER BANKING, резервним генераторам і стабільному зв’язку банки можуть продовжувати роботу навіть під час тривалих блекаутів.