Банки переходят на резервный режим работы в нескольких городах из-за блэкаутов

В Украине более половины банковских отделений подключены к сети POWER BANKING. Это позволяет сохранять стабильность даже в случае масштабных отключений электроэнергии.
Об этом в комментарии сообщает РБК-Украина сказал Сергей Мамедов, вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка.
Несмотря на очередные обстрелы энергетической инфраструктуры Чернигова, Сум, Запорожья, Харькова, Днепра и других городов, дежурные отделения банков продолжают работать в штатном режиме.
"Коммерческие банки тщательно подготовились к возможным блэкаутам. Поэтому клиенты, независимо от города, могут получить обычный спектр банковских услуг, которые предоставляло конкретное отделение в нормальном режиме", - отметил он.
По информации Мамедова, во всех указанных городах дежурные офисы работают в соответствии с требованиями сети POWER BANKING.
Речь идет о привычном графике работы, резервных источниках питания, а также альтернативных каналах связи - преимущественно оптоволоконных.
Банки остаются доступными даже в случае отключений электроэнергии.
Мамедов отметил, что в городах, которые уже длительное время находятся под ударами, энергетикам удается постепенно восстанавливать питание.
Однако ситуация остается непредсказуемой, поэтому банковская система работает в режиме повышенной готовности.
"В каждом населенном пункте Украины, где есть отделения банков, не менее 50% банковских отделений являются дежурными - то есть присоединенными к сети POWER BANKING, что гарантирует их бесперебойную работу", - подчеркнул он.
По словам Мамедова, банковская система Украины имеет достаточный уровень защиты на случай возможных масштабных отключений.
Благодаря системе POWER BANKING, резервным генераторам и стабильной связи банки могут продолжать работу даже во время длительных блэкаутов.
POWER BANKING - это созданная по инициативе НБУ объединенная сеть отделений банков Украины, которые способны предоставлять банковские услуги в кризисной ситуации, в частности во время длительного блэкаута.
Проект объединил почти все банки страны и сейчас насчитывает около 2 400 банковских отделений по всей Украине, которые обеспечены альтернативными источниками энергии и резервными каналами связи, усиленной инкассацией наличности и дополнительным персоналом.
Это почти 55% от общего количества банковских отделений (кроме неработающих и тех, которые расположены на оккупированных территориях и территориях, где ведутся/возможны боевые действия).
Банковские отделения, входящие в сеть POWER BANKING можно найти в приложении Дія на карте "пунктов несокрушимости".