Мапа банківських відділень, що працюють під час блекауту, з'явилася в "Дії"

Банківські відділення, що входять у мережу power banking та працюватимуть навіть під час блекауту, відтепер можна знайти в державному застосунку Дія на мапі "пунктів незламності".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НБУ .

Як зазначили в пресслужбі, українці зможуть швидко знайти інформацію про відділення банків, які працюватимуть та надаватимуть банківські послуги в разі довготривалих відключень світла та зв’язку.

"Відображення мапи відділень мережі power banking у застосунку Дія - ще один важливий крок у забезпеченні громадської безпеки та зручного доступу до банківських послуг у надзвичайних ситуаціях", - сказав голова НБУ Андрій Пишний.

Як знайти відділення

Для перегляду мапи "пунктів незламності" в Дії потрібно перейти у меню до розділу "сервіси" - "незламність". Відділення мережі power banking можна знайти на мапі серед загального списку пунктів незламності, вибравши зручність "Банкінг".

Що таке power banking

Power banking - це створена за ініціативи НБУ об’єднана мережа відділень банків України, які здатні надавати банківські послуги у кризовій ситуації, зокрема під час тривалого блекауту.

Проєкт об’єднав майже всі банки країни та наразі налічує близько 2 400 банківських відділень по всій Україні, що забезпечені альтернативними джерелами енергії та резервними каналами зв’язку, посиленою інкасацією готівки та додатковим персоналом.

Це майже 55% від загальної кількості банківських відділень (крім непрацюючих та тих, що розташовані на окупованих територіях та територіях, де ведуться/можливі бойові дії).

Мапа відділень мережі power banking доступна також на інформаційному ресурсі Національного банку.