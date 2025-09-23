Банки готуються до буму миттєвих переказів в Україні: результат за 2-5 секунд

За її прогнозом, до кінця 2025 року понад половину всіх операцій у банках із роздрібним фокусом в Україні здійснюватимуться через сервіс миттєвих кредитових переказів.

Це відповідає загальноєвропейським тенденціям: у країнах ЄС частка миттєвих платежів може перевищити 40% уже найближчими роками.

В Україні основу для розвитку цього сервісу забезпечує нова версія Системи електронних платежів НБУ (СЕП-4.1), яка працює у режимі реального часу цілодобово.

Головні переваги

Рудуха наголосила, що основна перевага миттєвих переказів - це швидкість і доступність. "Головною перевагою миттєвих переказів є те, що перекази з IBAN на IBAN доступні 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Такі платежі виконуються за лічені секунди", - сказала вона.

За словами банкірки, на практиці клієнти отримують результат за 2-5 секунд, тоді як формально банки встановлюють до 10 секунд. Ліміти для таких операцій в Україні становлять до 100 тис. гривень на одну транзакцію.

Вартість та обмеження

Додаткової плати за миттєві перекази, окрім тарифів банку, не передбачено. Це є вимогою НБУ. Ліміт у 100 тис. гривень дозволяє фізичним особам та ФОПам покривати до 90% операцій.

Разом із тим, клієнтам варто враховувати особливості: банки перевіряють серії дрібних переказів, які можуть виглядати як подрібнена велика транзакція. Також важливо чітко вказувати призначення платежу, щоб уникнути зупинки операцій.

Ризики та правила

За словами Рудухи, навіть миттєві перекази можуть бути призупинені банком у разі виявлення підозрілих ознак відповідно до закону про фінансовий моніторинг. Крім того, такі транзакції неможливо скасувати чи змінити після виконання.

"У разі виконання миттєвого переказу кошти не можна повернути, змінити чи заблокувати. Тому клієнтам варто бути максимально уважними при введенні реквізитів та суми", - підкреслила вона.

Як підключитися до сервісу

Щоб користуватися миттєвими переказами, потрібно перевірити, чи підтримує банк цю послугу. Далі слід знайти її у мобільному застосунку або інтернет-банкінгу, а також уточнити деталі у службі підтримки.

У більшості випадків статус "миттєвий платіж" застосовується автоматично, якщо фізична особа переказує кошти на суму до 100 тис. гривень. Для бізнесу таку ознаку потрібно встановлювати у платіжній інструкції самостійно.

Світовий досвід

Миттєві перекази набирають популярності у світі. За даними SBS-Software, у 2024 році вони становили 19% від загального обсягу кредитових операцій. У 2025 році частка може зрости до 45%, а у 2026 році - до 50%.

У Данії, наприклад, через сервіс MobilePay миттєвими платежами користуються 93% дорослого населення. "З миттєвими переказами фінансові операції українців стають зручнішими, а ринок банківських послуг - сучаснішим і прогресивнішим", - підсумувала Рудуха.