Відкритий банкінг запрацює вже з серпня: що це означає для українців

Нове положення НБУ про відкритий банкінг визначає єдині вимоги до обміну даними між банками та третіми сторонами. Це відкриває шлях до впровадження нових цифрових сервісів на фінансовому ринку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову НБУ .

Що таке відкритий банкінг

Відкритий банкінг передбачає можливість для клієнтів надавати доступ до своїх банківських рахунків стороннім постачальникам послуг. Йдеться про застосунки, які можуть проводити платежі або показувати рахунки з різних банків в одному інтерфейсі.

Згідно з Положенням, банки будуть зобов’язані надавати такі сервіси через API (інтерфейс програмування застосунків), які відповідатимуть єдиному технічному стандарту.

Основні положення постанови

Визначено архітектуру системи відкритого банкінгу, що охоплює банки, третіх постачальників та НБУ як регулятора.

Затверджено єдині правила підключення до API та обміну інформацією.

Передбачено етапи впровадження відкритого банкінгу - з 2025 по 2027 рік.

Розроблено вимоги до інформаційної безпеки та захисту персональних даних.

Як це вплине на ринок

Завдяки новим правилам, українські користувачі зможуть легше підключати фінтех-сервіси до своїх рахунків, порівнювати банківські продукти, робити перекази без входу в інтернет-банкінг тощо.

Для бізнесу це створює нові можливості в розробці фінансових додатків. А для банків - виклик в умовах зростаючої конкуренції.

Що далі

Постанова набирає чинності з 1 серпня 2025 року. Протягом 18 місяців НБУ має затвердити технічну специфікацію API, після чого банки поступово почнуть її реалізовувати.

До 2027 року очікується повноцінне функціонування відкритого банкінгу в Україні.