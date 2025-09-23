Банки готовятся к буму мгновенных переводов в Украине: результат за 2-5 секунд

По ее прогнозу, к концу 2025 года более половины всех операций в банках с розничным фокусом в Украине будут осуществляться через сервис мгновенных кредитных переводов.

Это соответствует общеевропейским тенденциям: в странах ЕС доля мгновенных платежей может превысить 40% уже в ближайшие годы.

В Украине основу для развития этого сервиса обеспечивает новая версия Системы электронных платежей НБУ (СЭП-4.1), которая работает в режиме реального времени круглосуточно.

Главные преимущества

Рудуха отметила, что основное преимущество мгновенных переводов - это скорость и доступность. "Главным преимуществом мгновенных переводов является то, что переводы с IBAN на IBAN доступны 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Такие платежи выполняются за считанные секунды", - сказала она.

По словам банкира, на практике клиенты получают результат за 2-5 секунд, тогда как формально банки устанавливают до 10 секунд. Лимиты для таких операций в Украине составляют до 100 тыс. гривен на одну транзакцию.

Стоимость и ограничения

Дополнительной платы за мгновенные переводы, кроме тарифов банка, не предусмотрено. Это является требованием НБУ. Лимит в 100 тыс. гривен позволяет физическим лицам и ФЛП покрывать до 90% операций.

Вместе с тем, клиентам следует учитывать особенности: банки проверяют серии мелких переводов, которые могут выглядеть как измельченная крупная транзакция. Также важно четко указывать назначение платежа, чтобы избежать остановки операций.

Риски и правила

По словам Рудухи, даже мгновенные переводы могут быть приостановлены банком в случае выявления подозрительных признаков в соответствии с законом о финансовом мониторинге. Кроме того, такие транзакции невозможно отменить или изменить после выполнения.

"В случае выполнения мгновенного перевода средства нельзя вернуть, изменить или заблокировать. Поэтому клиентам следует быть максимально внимательными при вводе реквизитов и суммы", - подчеркнула она.

Как подключиться к сервису

Чтобы пользоваться мгновенными переводами, нужно проверить, поддерживает ли банк эту услугу. Далее следует найти ее в мобильном приложении или интернет-банкинге, а также уточнить детали в службе поддержки.

В большинстве случаев статус "мгновенный платеж" применяется автоматически, если физическое лицо переводит средства на сумму до 100 тыс. гривен. Для бизнеса такой признак нужно устанавливать в платежной инструкции самостоятельно.

Мировой опыт

Мгновенные переводы набирают популярность в мире. По данным SBS-Software, в 2024 году они составляли 19% от общего объема кредитных операций. В 2025 году доля может вырасти до 45%, а в 2026 году - до 50%.

В Дании, например, через сервис MobilePay мгновенными платежами пользуются 93% взрослого населения. "С мгновенными переводами финансовые операции украинцев становятся более удобными, а рынок банковских услуг - более современным и прогрессивным", - подытожила Рудуха.