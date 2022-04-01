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Банки ЕС опасаются оттока депозитов из-за фейковых новостей о войне России против Украины

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Украина, Пятница 01 апреля 2022 11:37
Банки ЕС опасаются оттока депозитов из-за фейковых новостей о войне России против Украины Фото: ЕС опасается фейковых новостей о войне России против Украины и оттока депозитов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Банки должны остерегаться фальшивых новостей, которые могут спровоцировать изъятие депозитов. Служба банковского надзора Европейского Союза предупредила о возможных последствиях войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Поскольку настроения на рынке остаются крайне волатильными и обусловлены потоком новостей, уровни ликвидности банков могут стать уязвимыми из-за распространения недостоверной информации", - говорится в заявлении Европейского банковского управления, в котором основное внимание уделяется рискам в отношении России и Украины.

"Такие кампании, распространяющие неверную информацию, могут привести к оттоку депозитов из целевых банков", - заявили в EBA.

EBA заявила, что влияние России на банки слишком мало, чтобы угрожать финансовой стабильности, но экономические последствия войны против Украины и кибератак могут ударить по прибыльности кредиторов.

В четвертом квартале 2021 года банки ЕС имели кредиты на общую сумму 76 млрд еро в отношении России и 11 млрд евро в отношении Украины, в основном среди австрийских, французских и итальянских кредиторов.

По данным EBA, только австрийские и венгерские банки сообщили о более чем 2% своих общих рисков, таких как кредиты и авансы, в отношении России и Украины.

"Исходя из первоначальной оценки EBA, прямое воздействие на Россию, Беларусь и Украину ограничено, но вторичные эффекты могут быть более существенными с точки зрения финансовой стабильности", - говорится в сообщении.

Вторичные эффекты включают прямые экономические последствия войны, такие как фискальные последствия, влияние санкций, повышенный риск кибератак и долгосрочное воздействие на цепочки поставок в мировой экономике, говорится в сообщении EBA.

Банки в ЕС по-прежнему имеют общий высокий уровень основного капитала на уровне 15,4% в конце четвертого квартала 2021 года, сообщает EBA.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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