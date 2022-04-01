Банки ЄС побоюються відтоку депозитів через фейкові новини про війну Росії проти України
Банки повинні остерігатися фальшивих новин, які можуть спровокувати вилучення депозитів. Служба банківського нагляду Європейського Союзу попередила про можливі наслідки війни Росії проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Оскільки настрої на ринку залишаються вкрай волатильними і обумовлені потоком новин, рівні ліквідності банків можуть стати вразливими через поширення недостовірної інформації", - йдеться в заяві Європейського банківського управління, в якому основна увага приділяється ризикам щодо Росії та України.
"Такі кампанії, що поширюють невірну інформацію, можуть призвести до відтоку депозитів з цільових банків", - заявили в EBA.
EBA заявила, що вплив Росії на банки занадто мало, щоб загрожувати фінансовій стабільності, але економічні наслідки війни проти України і кібератак можуть вдарити по прибутковості кредиторів.
У четвертому кварталі 2021 року банки ЄС мали кредити на загальну суму 76 млрд євро щодо Росії і 11 млрд євро щодо України, в основному серед австрійських, французьких та італійських кредиторів.
За даними EBA, тільки австрійські та угорські банки повідомили про більш ніж 2% своїх загальних ризиків, таких як кредити та аванси, щодо Росії та України.
"Виходячи з початкової оцінки EBA, прямий вплив на Росію, Білорусь і Україну обмежений, але вторинні ефекти можуть бути більш істотними з точки зору фінансової стабільності", - йдеться в повідомленні.
Вторинні ефекти включають прямі економічні наслідки війни, такі як фіскальні наслідки, вплив санкцій, підвищений ризик кібератак і довгостроковий вплив на ланцюжки поставок у світовій економіці, йдеться в повідомленні EBA.
Банки в ЄС як і раніше мають загальний високий рівень основного капіталу на рівні 15,4% в кінці четвертого кварталу 2021 року, повідомляє EBA.
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