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Банки ЄС побоюються відтоку депозитів через фейкові новини про війну Росії проти України

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Україна, П'ятниця 01 квітня 2022 11:37
Банки ЄС побоюються відтоку депозитів через фейкові новини про війну Росії проти України Фото: ЄС побоюється фейкових новин про війну Росії проти України і відтоку депозитів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Банки повинні остерігатися фальшивих новин, які можуть спровокувати вилучення депозитів. Служба банківського нагляду Європейського Союзу попередила про можливі наслідки війни Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Оскільки настрої на ринку залишаються вкрай волатильними і обумовлені потоком новин, рівні ліквідності банків можуть стати вразливими через поширення недостовірної інформації", - йдеться в заяві Європейського банківського управління, в якому основна увага приділяється ризикам щодо Росії та України.

"Такі кампанії, що поширюють невірну інформацію, можуть призвести до відтоку депозитів з цільових банків", - заявили в EBA.

EBA заявила, що вплив Росії на банки занадто мало, щоб загрожувати фінансовій стабільності, але економічні наслідки війни проти України і кібератак можуть вдарити по прибутковості кредиторів.

У четвертому кварталі 2021 року банки ЄС мали кредити на загальну суму 76 млрд євро щодо Росії і 11 млрд євро щодо України, в основному серед австрійських, французьких та італійських кредиторів.

За даними EBA, тільки австрійські та угорські банки повідомили про більш ніж 2% своїх загальних ризиків, таких як кредити та аванси, щодо Росії та України.

"Виходячи з початкової оцінки EBA, прямий вплив на Росію, Білорусь і Україну обмежений, але вторинні ефекти можуть бути більш істотними з точки зору фінансової стабільності", - йдеться в повідомленні.

Вторинні ефекти включають прямі економічні наслідки війни, такі як фіскальні наслідки, вплив санкцій, підвищений ризик кібератак і довгостроковий вплив на ланцюжки поставок у світовій економіці, йдеться в повідомленні EBA.

Банки в ЄС як і раніше мають загальний високий рівень основного капіталу на рівні 15,4% в кінці четвертого кварталу 2021 року, повідомляє EBA.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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