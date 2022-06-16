Как банки будут работать на День Конституции: разъяснение НБУ

Фото: банки будут работать на День Конституции (Виталий Носач, РБК-Украина)

В период действия военного положения в Украине отменены праздничные дни, предусмотренные Кодексом законов о труде Украины. Кроме того, выходной день не переносится на следующий после праздничного, если тот приходится на субботу или воскресенье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Также Национальный банк отменил перенос работы банковской системы с понедельника 27 июня - на субботу 2 июля. Этот день будет выходным. Система электронных платежей (СЭП), система депозитарного учета депозитария Национального банка, депозитарного учреждения НБУ и система количественного учета депозитных сертификатов СЕРТИФ 27 и 28 июня будут работать в обычном режиме. Межбанковские переводы через систему СЭП будут осуществляться: в период с 25 по 27 июня - датой банковского дня 27 июня;

28 июня - датой банковского дня 28 июня;

в период со 2 по 4 июля - датой банковского дня 4 июля.