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Як банки працюватимуть на День Конституції: роз'яснення НБУ

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Четвер 16 червня 2022 14:52
Як банки працюватимуть на День Конституції: роз'яснення НБУ Фото: банки працюватимуть на День Конституції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У період дії воєнного стану в Україні скасовані святкові дні, передбачені Кодексом законів про працю України. Крім того, вихідний день не переноситься на наступний після святкового, якщо той припадає на суботу чи неділю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Також Національний банк скасував перенесення роботи банківської системи з понеділка 27 червня - на суботу 2 липня. Цей день буде вихідним.

Система електронних платежів (СЕП), система депозитарного обліку депозитарію Національного банку, депозитарної установи НБУ та система кількісного обліку депозитних сертифікатів СЕРТИФ 27 та 28 червня працюватимуть у звичайному режимі.

Міжбанківські перекази через систему СЕП здійснюватимуться:

  • у період із 25 до 27 червня - датою банківського дня 27 червня;
  • 28 червня - датою банківського дня 28 червня;
  • у період із 2 до 4 липня - датою банківського дня 4 липня.

Як банки працюватимуть на День Конституції: роз'яснення НБУ

Як нагадали в НБУ, незважаючи на війну, СЕП працює у звичайному режимі та без перебоїв. Усі банки України підключені до системи та мають можливість здійснювати платежі клієнтів майже цілодобово та без вихідних.

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