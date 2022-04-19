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Как банки и система платежей будут работать на Пасху: разъяснение НБУ

Новина українською →
Украина, Вторник 19 апреля 2022 18:23
Как банки и система платежей будут работать на Пасху: разъяснение НБУ Фото: банки будут работать на следующий день после Пасхи, поскольку выходной не переносится (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В период действия военного положения в Украине выходной день не переносится на следующий после праздничного, если тот приходится на субботу или воскресенье. Соответствующие нормы содержит закон "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Таким образом, праздничный день Пасха, который выпадает на воскресенье 24 апреля 2022 года, не переносится. Соответственно понедельник, 25 апреля 2022 года является рабочим днем, в том числе для банковской системы", - говорится в сообщении.

Межбанковские переводы через СЭП будут проводиться с 23 по 25 апреля 2022 года включительно датой банковского дня 25 апреля 2022 года.

В НБУ напоминают, что несмотря на войну, СЭП работает в обычном режиме и без перебоев, как и в мирное время.

"Все банки Украины подключены к системе и имеют возможность проводить платежи клиентов почти круглосуточно и без выходных, учитывая собственные потребности и потребности своих клиентов", - говорится в сообщении.

Как банки и система платежей будут работать на Пасху: разъяснение НБУ

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