Банки будут округлять суммы в связи с изъятием из оборота мелких монет

Национальный банк Украины (НБУ) с 25 сентября 2019 года распространил на банки право округлять суммы кассовых операций в связи с изъятием из наличного обращения монет мелких номиналов 1,2 и 5 копеек. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается в сообщении, банки смогут округлять суммы кассовых операций по каждому кассовому документу.

Округления общих в чеке сумм расчетов наличными за товары (работы, услуги) осуществляется по следующим правилам:

сумма, которая заканчивается от 1 до 4 копеек, округляется в сторону уменьшения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек;

- сумма, которая заканчивается от 5 до 9 копеек округляется в сторону увеличения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек

При безналичных расчетах округление осуществляться не будет. Результаты округления являются прочими операционными доходами/расходами банка, сообщили в НБУ.

Напомним, мелкие монеты 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платежным средством в Украине с 1 октября 2019 года. С этой даты монеты не будут принимать во время расчетов за товары и услуги, а НБУ начнет изымать эти монеты из наличного оборота. В то же время граждане смогут без ограничений и бесплатно обменять эти монеты на монеты и банкноты других номиналов в течение следующих трех лет.

Кроме того, Национальный банк с 1 октября 2019 года начнет постепенное изъятие из обращения монеты номиналом 25 копеек. В отличие от монет 1, 2 и 5 копеек, монеты номиналом 25 копеек пока будут оставаться в обращении и ими можно будет рассчитываться.