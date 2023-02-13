Банки, бітум та інше. Politico дізналося, як ЄС може вдарити по РФ у новому пакеті санкцій

Як з'ясувало видання, нові фінансові санкції зачеплять чотири російські банки, включаючи найбільший приватний банк РФ "Альфа-банк". Також ЄС має намір запровадити заборону на участь громадян Росії у радах директорів критично важливих інфраструктурних компаній у Європі, таких як електричні мережі чи постачальники газу.

Крім того, у новий пакет включать 130 фізосіб та організацій. До них відносяться російські воєначальники, офіційні особи, журналісти, які займаються пропагандою на державних ЗМІ, а також компанії та приватні особи в інших країнах, пов'язані з агресією РФ. Ймовірно, йдеться про Малі та Іран.

Щодо санкцій проти торгової галузі, то Євросоюз має намір запровадити заборони на імпорт до своїх країн російського каучуку, асфальту та бітуму (нафтопродукт). При цьому країнам ЄС заборонять постачати Москві вантажні автомобілі, інші важкі транспортні засоби, будівельні машини, насоси та інші машини, що використовуються у будівельному секторі.

До того ж Брюссель може внести до списку санкцій компанію з Дубая, яка підозрюється у допомозі Москві в обході нафтових санкцій. Водночас зазначається, що деякі країни можуть виступити проти цього кроку.