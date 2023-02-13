Банки, битум и другое. Politico узнало, как ЕС может ударить по РФ в новом пакете санкций

Как выяснило издание, новые финансовые санкции заденут четыре российских банка, включая крупнейший частный банк РФ "Альфа-банк". Также ЕС намерен ввести запрет на участие граждан России в советах директоров критически важных инфраструктурных компаний в Европе, таких как электрические сети или поставщики газа.

Кроме того, в новый пакет включат 130 физлиц и организаций. К ним относятся российские военачальники, официальные лица, журналисты, занимающиеся пропагандой на государственных СМИ, а также компании и частные лица в других странах, связанные с агрессией РФ. Вероятно, речь идет о Мали и Иране.

Что касается санкций против торговой отрасли, то Евросоюз намерен ввести запреты на импорт в свои страны российского каучука, асфальта и битума (нефтепродукт). При этом странам ЕС запретят поставлять Москве грузовые автомобили, другие тяжелые транспортные средства, строительные машины, насосы и другие машины, используемые в строительном секторе.

К тому же Брюссель может внести в санкционный список компанию из Дубая, которая подозревается в помощи Москве в обходе нефтяных санкций. При этом отмечается, что некоторые страны могут выступить против этого шага.