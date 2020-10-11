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Банк Японии проведет испытания цифровой валюты

Автор: Надежда Собенко

Банк Японии заявил о намерении начать эксперименты с цифровой валютой в начале следующего финансового года. В тоже время регулятор отметил, что на данный момент у него нет никаких планов по выпуску такой валюты, но ему необходимо изучить возможность более конкретно и практично.

Об этом сообщает японское агентство NHK.

На первом этапе планируется протестировать основные функции цифровой валюты, в том числе способы ее выпуска и обращения.

Второй этап предполагает дополнительные технические эксперименты. После этого Банк Японии может рассмотреть пилотную программу с участием поставщиков платежных услуг и пользователей.

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Как уточняетcя, такое решение было принято после того, как в пятницу семь основных центральных банков согласились с тем, что введение цифровых валют не должно подрывать стабильность цен или денежных систем.

Как пишет NHK, Европейский центральный банк и Федеральная резервная система США присоединились к соглашению с Банком Японии.

Напомним, Национальный банк Украины продолжает изучать возможности выпуска е-гривны и после завершения пилотного проекта.

В 2016 году НБУ начал исследовательский проект для возможного внедрения е-гривны - национальной валюты на основе технологии блокчейн, которая может позволить минимизировать трансакционные издержки на перевод денег от одного участника платежного рынка Украины другому и одновременно проводить их с практически мгновенной скоростью.

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