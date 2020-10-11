Банк Японії проведе випробування цифрової валюти

Банк Японії заявив, що має намір почати експерименти з цифровою валютою на початку наступного фінансового року. Водночас регулятор зазначив, що наразі у нього немає жодних планів стосовно випуску такої валюти, але йому потрібно вивчити можливість більш конкретно і практично.

Про це повідомляє японське агентство NHK.

На першому етапі планується протестувати основні функції цифрової валюти, в тому числі способи її випуску та обігу.

Другий етап передбачає додаткові технічні експерименти. Після цього Банк Японії може розглянути пілотну програму за участю постачальників платіжних послуг і користувачів.

Таке рішення було прийнято після того, як у п'ятницю сім основних центральних банків погодилися з тим, що введення цифрових валют не має підривати стабільність цін або грошових систем.

Як пише NHK, Європейський центральний банк і Федеральна резервна система США приєдналися до угоди з Банком Японії.

Напомним, Национальный банк Украины продолжает изучать возможности выпуска электронной гривны и после завершения пилотного проекта.

У 2016 році НБУ почав дослідницький проект для можливого впровадження е-гривні - національної валюти на основі технології блокчейн, яка може дозволити мінімізувати трансакційні витрати на переведення грошей від одного учасника платіжного ринку України іншому і одночасно проводити їх з практично миттєвою швидкістю.