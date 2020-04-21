Bank of America назвал спасительный актив для инвестиций в условиях кризиса

Фото: Bank of America (bankofamerica.com)

Золото в течение ближайших полутора лет может подорожать почти в два раза

Один из крупнейших банков в мире, Bank of America, повысил свою 18-месячную целевую цену на золото до 3000 долларов за унцию, что почти в два раза выше текущей цены. Об этом говорится в отчет банка "ФРС не может печатать золото", сообщает Bloomberg.

Банк повысил свою цель с 2000 долларов, поскольку политики по всему миру направляют огромные финансовые и монетарные стимулы с целью поддержать экономику, пострадавшую от коронавируса.

"Поскольку объемы производства резко сокращаются, фискальные расходы растут, а балансы центрального банка удваиваются, фиатные валюты могут оказаться под давлением", - отмечают аналитики и добавляют, что "инвесторы будут стремиться к золоту".

BofA ожидает, что цены на золото в среднем составят 1 695 долларов за унцию в этом году и 2 063 долларов в 2021 году. В сентябре 2011 года был установлен рекорд в 1 921,17 долларов. Спотовые цены 17 апреля находились на уровне 1 678 долларов и выросли на 11% с начала года.

Аналитики отмечают, что протии золота будут играть сильный доллар, снижение волатильности финансового рынка и снижение спроса на ювелирные изделия в Индии и Китае.

Как сообщало РБК-Украина, 9 апреля Федеральная резервная система США объявила о масштабной программе по предоставлению кредитов на сумму до 2,3 трлн долларов для поддержки экономики.

Напомним, Федеральная резервная система США 23 марта объявила о новых масштабных мерах поддержки экономики. ФРС намерена использовать весь свой набор инструментов для поддержки домохозяйств, предприятий и экономики США в связи с пандемией коронавируса, которая привел к огромным трудностям в Соединенных Штатах и во всем мире.