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Bank of America назвав рятівний актив для інвестицій в умовах кризи

Новини » Фінансова криза 2020     21.04.2020 - 17:55
Bank of America назвав рятівний актив для інвестицій в умовах кризи
Фото: Bank of America (bankofamerica.com)

Золото протягом найближчих півтора років може подорожчати майже в два рази

Один з найбільших банків у світі, Bank of America, підвищив свою 18-місячну цільову ціну на золото до 3000 доларів за унцію, що майже у два рази вище поточної ціни. Про це йдеться у звіті банку "ФРС не може друкувати золото", повідомляє Bloomberg.

Банк підвищив свою мету з 2000 доларів, оскільки політики по всьому світу направляють величезні фінансові та монетарні стимули з метою підтримати економіку, постраждалу від коронавірусу.

"Оскільки обсяги виробництва різко скорочуються, фіскальні витрати ростуть, а баланси центрального банку подвоюються, фіатні валюти можуть опинитися під тиском", - відзначають аналітики і додають, що "інвестори будуть прагнути до золота".

BofA очікує, що ціни на золото в середньому складуть 1 695 доларів за унцію в цьому році та 2 063 доларів у 2021 році. У вересні 2011 року був встановлений рекорд в 1 921,17 доларів. Спотові ціни 17 квітня перебували на рівні 1 678 доларів і зросли на 11% з початку року.

Аналітики відзначають, що проти золота будуть грати сильний долар, зниження волатильності фінансового ринку і зниження попиту на ювелірні вироби в Індії та Китаї.

Як повідомляло РБК-Україна, 9 квітня Федеральна резервна система США оголосила про масштабну програму з надання кредитів на суму до 2,3 трлн доларів для підтримки економіки.

Нагадаємо, Федеральна резервна система США 23 березня оголосила про нових масштабних заходи підтримки економіки. ФРС має намір використовувати весь свій набір інструментів для підтримки домогосподарств, підприємств і економіки США у зв'язку з пандемією коронавірусу, яка призвела до величезних труднощів у Сполучених Штатах і у всьому світі.

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