Банк "Форвард" обеспечен капиталом и имеет хорошую ликвидность, - эксперт

По словам аналитика, банк "Форвард" демонстрирует хорошие показатели ликвидности

Банк "Форвард" демонстрирует хорошие показатели ликвидности, что оказывает позитивное влияние на его платежеспособность, а также делает банк более привлекательным для вкладчиков. Об этом заявил директор рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг" Андрей Никитин, комментируя сообщение банка "Форвард" о приведении норматива регулятивного капитала и других показателей в соответствие с требованиями Национального банка и действующего законодательства.

"Банком сформирован необходимый запас капитала по Н1 и Н2, это означает, что банк обеспечен регулятивным капиталом. Важно, что при этом "Форвард Банк" имеет очень хорошую ликвидность. Норматив мгновенной ликвидности у него вообще превышает установленное Нацбанком нормативное значение в 10,7 раза. Сочетание этих двух факторов сразу улучшает уровень платежеспособности банка и делает его привлекательным для вкладчиков", — прокомментировал Никитин.

Он добавил, что сейчас многие финансовые учреждения проходят стресс-тестирование Национального банка Украины, в результате которого им может потребоваться дополнительный капитал.

"Можно утверждать, что фактор неопределённости у "Форвард Банка" в отношении капитала меньше, чем у тех банков, которые все еще находятся в зоне риска", — пояснил эксперт.

Ранее банк "Форвард" сообщил об увеличении регулятивного капитала до 228,5 млн грн. Это позволило ему привести экономические нормативы в соответствие с требованиями Нацбанка Украины.

Банк "Форвард" — украинский коммерческий банк, деятельность которого фокусируется на обслуживании частных клиентов. В соответствии с классификацией НБУ финучреждение входит в группу банков с иностранным капиталом, является участником Фонда гарантирования вкладов физлиц. По результатам исследования "Финансового клуба" (декабрь 2017 год), "Форвард Банк" занимает 24 позицию в рейтинге "50 ведущих банков Украины".