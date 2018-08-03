Банк "Форвард" забезпечений капіталом і має хорошу ліквідність, - експерт

За словами аналітика, банк "Форвард" демонструє хороші показники ліквідності

Банк "Форвард" демонструє гарні показники ліквідності, що надає позитивний вплив на його платоспроможність, а також робить банк більш привабливим для вкладників. Про це заявив директор рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг" Андрій Нікітін, коментуючи повідомлення банку "Форвард" про приведення нормативу регулятивного капіталу та інших показників у відповідність з вимогами Національного банку та чинного законодавства.

"Банком сформовано необхідний запас капіталу Н1 і Н2, це означає, що банк забезпечений регулятивним капіталом. Важливо, що при цьому "Форвард Банк" має дуже хорошу ліквідність. Норматив миттєвої ліквідності у нього взагалі перевищує встановлене Нацбанком нормативне значення в 10,7 рази. Поєднання цих двох факторів відразу покращує рівень платоспроможності банку і робить його привабливим для вкладників", — прокоментував Нікітін.

Він додав, що зараз багато фінансових установ проходять стрес-тестування Національного банку України, в результаті якого їм може знадобитися додатковий капітал.

"Можна стверджувати, що фактор невизначеності "Форвард Банку" стосовно капіталу менший, ніж у тих банків, які все ще знаходяться в зоні ризику", — пояснив експерт.

Раніше банк "Форвард" повідомив про збільшення регулятивного капіталу до 228,5 млн грн. Це дозволило йому привести економічні нормативи у відповідність з вимогами Нацбанку України.

Банк "Форвард" — український комерційний банк, діяльність якого зосереджена на обслуговуванні приватних клієнтів. Відповідно до класифікації НБУ банк входить до групи банків з іноземним капіталом, є учасником Фонду гарантування вкладів фізосіб. За результатами дослідження "Фінансового клубу" (грудень 2017 рік), "Форвард Банк" займає 24 позицію у рейтингу "50 провідних банків України".