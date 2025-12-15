Банк Альянс подав до суду на "Укренерго" через поширення недостовірної інформації

Господарський суд Києва відкрив провадження за позовом "Банку Альянс" проти НЕК "Укренерго". Банк звинувачує енергетичну компанію в поширенні недостовірної інформації, яка нібито шкодить його діловій репутації.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на судову ухвалу.
Позов стосується листа "Укренерго" від 21 серпня 2025 року, адресованого фізичній особі-підприємцю Ганні Савченко. У цьому листі, що стосувався банківської гарантії виконання зобов'язань містилися висловлювання, які банк вважає наклепницькими.
Зокрема, "Банк Альянс" вимагає визнати недостовірними такі твердження:
Позивач просить суд зобов'язати "Укренерго" спростувати цю інформацію шляхом надсилання листа Ганні Савченко протягом десяти днів після набрання рішенням суду законної сили.
У листі має бути зазначено, що суд визнав ці висловлювання недостовірними та такими, що порушують ділову репутацію банку.
Суд встановив, що позовна заява відповідає вимогам Господарського процесуального кодексу України, і не знайшов підстав для її відхилення.
Справа розглядатиметься за правилами загального позовного провадження. Підготовче засідання призначено на 13 січня 2026 року.
