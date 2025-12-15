UA

Курс долара Економіка Авто Tech

Банк Альянс подав до суду на "Укренерго" через поширення недостовірної інформації

Фото: Банк Альянс подав до суду на "Укренерго" (facebook.com)
Автор: Юлія Бойко

Господарський суд Києва відкрив провадження за позовом "Банку Альянс" проти НЕК "Укренерго". Банк звинувачує енергетичну компанію в поширенні недостовірної інформації, яка нібито шкодить його діловій репутації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на судову ухвалу.

Деталі позову

Позов стосується листа "Укренерго" від 21 серпня 2025 року, адресованого фізичній особі-підприємцю Ганні Савченко. У цьому листі, що стосувався банківської гарантії виконання зобов'язань містилися висловлювання, які банк вважає наклепницькими.

Зокрема, "Банк Альянс" вимагає визнати недостовірними такі твердження:

  • "Акціонерне товариство "Банк Альянс" не виконує свої зобов'язання за вже виданими банківськими гарантіями".
  • "До більш надійного банку для отримання гарантії виконання зобов'язань".

Позивач просить суд зобов'язати "Укренерго" спростувати цю інформацію шляхом надсилання листа Ганні Савченко протягом десяти днів після набрання рішенням суду законної сили.

У листі має бути зазначено, що суд визнав ці висловлювання недостовірними та такими, що порушують ділову репутацію банку.

Коли суд розгляне справу

Суд встановив, що позовна заява відповідає вимогам Господарського процесуального кодексу України, і не знайшов підстав для її відхилення.

Справа розглядатиметься за правилами загального позовного провадження. Підготовче засідання призначено на 13 січня 2026 року.

УкренергоБанк АльянсСуд