Курс доллара Экономика Авто Tech

Банк Альянс подал в суд на "Укрэнерго" из-за распространения недостоверной информации

Фото: Банк Альянс подал в суд на "Укрэнерго" (facebook.com)
Автор: Юлия Бойко

Хозяйственный суд Киева открыл производство по иску "Банка Альянс" против НЭК "Укрэнерго". Банк обвиняет энергетическую компанию в распространении недостоверной информации, якобы вредящей его деловой репутации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на судебное постановление.

Детали иска

Иск касается письма "Укрэнерго" от 21 августа 2025 года, адресованного физлицу-предпринимателю Анне Савченко. В этом письме, которое касалось банковской гарантии выполнения обязательств содержались высказывания, их банк считает клеветническими.

В частности, "Банк Альянс" требует признать недостоверными следующие утверждения:

  • "Акционерное общество "Банк Альянс" не выполняет свои обязательства по уже выданным банковским гарантиям".
  • "К более надежному банку для получения гарантии выполнения обязательств".

Истец просит суд обязать "Укрэнерго" опровергнуть эту информацию путем отправки письма Анне Савченко в течение десяти дней после вступления решения суда в законную силу.

В письме должно быть указано, что суд признал эти высказывания недостоверными и нарушающими деловую репутацию банка.

Когда суд рассмотрит дело

Суд установил, что исковое заявление отвечает требованиям Хозяйственного процессуального кодекса Украины и не нашел оснований для его отклонения.

Дело будет рассматриваться по правилам общего искового производства. Подготовительное заседание назначено на 13 января 2026 года.

УкрэнергоБанк АльянсСуд