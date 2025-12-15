Банк Альянс подал в суд на "Укрэнерго" из-за распространения недостоверной информации

Детали иска

Иск касается письма "Укрэнерго" от 21 августа 2025 года, адресованного физлицу-предпринимателю Анне Савченко. В этом письме, которое касалось банковской гарантии выполнения обязательств содержались высказывания, их банк считает клеветническими.

В частности, "Банк Альянс" требует признать недостоверными следующие утверждения:

"Акционерное общество "Банк Альянс" не выполняет свои обязательства по уже выданным банковским гарантиям".

"К более надежному банку для получения гарантии выполнения обязательств".

Истец просит суд обязать "Укрэнерго" опровергнуть эту информацию путем отправки письма Анне Савченко в течение десяти дней после вступления решения суда в законную силу.

В письме должно быть указано, что суд признал эти высказывания недостоверными и нарушающими деловую репутацию банка.

Когда суд рассмотрит дело

Суд установил, что исковое заявление отвечает требованиям Хозяйственного процессуального кодекса Украины и не нашел оснований для его отклонения.

Дело будет рассматриваться по правилам общего искового производства. Подготовительное заседание назначено на 13 января 2026 года.