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В Бангкоке устроили масштабную акцию протеста

Автор: РБК-Украина

Десятки тысяч протестующих устроили протест на площади Санам Луанг в Бангкоке, столице Таиланда. Они требуют принятия новой Конституции и отмены военного правления.

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Об этом сообщает Bangkok Post.

На площади собрались, по данным полиции, около 20 тысяч человек. Организаторы протеста ожидают увеличения количества протестующих до 100 тысяч.

Днем демонстранты стояли под проливным дождем, и хотя сейчас он затих, небо остается пасмурным. В прошлом месяце в столице Таиланда Бангкоке на акцию за демократию вышли 10 тысяч человек.

Напомним, Кабинет министров Таиланда продлил чрезвычайное положение в стране до 31 августа.

Чрезвычайное положение в Таиланде ввели 26 марта. С тех пор режим ЧС трижды продлевался. Тогда же власти распорядились закрыть границы для туристов.

В начале апреля для сдерживания коронавируса Таиланд ввел комендантский час.

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