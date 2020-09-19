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У Бангкоку влаштували масштабну акцію протесту

Автор: РБК-Україна

Десятки тисяч протестувальників влаштували протест на площі Санам Луанг в Бангкоку, столиці Таїланду. Вони вимагають прийняття нової Конституції і скасування військового правління.

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Про це повідомляє Bangkok Post.

На площі зібрались, за даними поліції, близько 20 тисяч людей. Організатори протесту очікують збільшення кількості протестуючих до 100 тисяч.

Вдень демонстранти стояли під проливним дощем, і хоча наразі він затих, небо залишається похмурим. Минулого місяця в столиці Таїланду Бангкоку на акцію за демократію вийшли 10 тисяч людей.

Нагадаємо, Кабінет міністрів Таїланду продовжив надзвичайний стан у країні до 31 серпня.

Надзвичайний стан в Таїланді ввели 26 березня. Відтоді режим НС тричі продовжувався. Тоді ж влада розпорядилася закрити кордони для туристів.

На початку квітня для стримування коронавірусу Таїланд запровадив комендантську годину.

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