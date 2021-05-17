Банду мошенников задержали в Виннице: обманули агрофирмы на миллионы гривен

Спецоперация по задержанию мошенников в Виннице прошла 14 мая при поддержке бойцов подразделения КОРД. Злоумышленников "взяли" при возвращении в областной центр после совершения ими очередной сделки в Хмельницкой области.

По версии следствия, преступная группа действовала под видом представителей продавца зерна и получив деньги от покупателя скрывались. В итоге агропредприятие оставалось без денег и продукции.

По месту проживания фигурантов проведены обыски, в ходе которых изъяты четыре пистолета, три единицы холодного оружия, предмет, похожий на гранату, мобильные телефоны, банковские карты, наличные деньги и черновые записи.

Задержанным объявили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Преступникам до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следствие будет ходатайствовать в суде об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: задержание мошенников в Виннице (mvs.gov.ua)