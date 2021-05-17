Банду шахраїв затримали у Вінниці: обдурили агрофірми на мільйони гривень

Правоохоронці у Вінниці затримали банду шахраїв, що обдурила агрофірми в кількох регіонах України на мільйони гривень. В ході обшуків у них вилучено чотири пістолети і гроші.
Про це повідомила прес-служба МВС України.
Спецоперація із затримання шахраїв у Вінниці пройшла 14 травня за підтримки бійців підрозділу КОРД. Зловмисників "взяли" при поверненні до обласного центру після здійснення ними чергової оборудки у Хмельницькій області.
За версією слідства, злочинна група діяла під виглядом представників продавця зерна і отримавши гроші від покупця переховувалися. У підсумку АГРОПІДПРИЄМСТВО залишалося без грошей і продукції.
За місцем проживання фігурантів проведено обшуки, в ході яких вилучено чотири пістолети, три одиниці холодної зброї, предмет, схожий на гранату, мобільні телефони, банківські картки, готівкові гроші та чорнові записи.
Затриманим оголосили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст. 190 (Шахрайство) КК України. Злочинцям до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство клопотатиме в суді про обрання їм запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
Фото: затримання шахраїв у Вінниці (mvs.gov.ua)
Нагадаємо, в кінці квітня правоохоронці затримали двох шахраїв, які за грошову винагороду в сумі 220 тисяч доларів США пообіцяли громадянину вирішити питання про призначення його на посаду начальника Головного управління Нацполіціі в Київській області. Один із злочинців позиціонував себе особою, яка найближчим часом буде призначено на посаду міністра внутрішніх справ.
Відзначимо, раніше правоохоронці затримали в Києві шахрая, який фіктивно одружив іноземців з українками для переправлення їх до Європи. За свої послуги 27-річний чоловік брав 3,5 тисячі доларів.