UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Бандероли от "Байрактаров". Вооруженные силы обнародовали видео удара по врагу на Змеином

Фото: Скалы острова Змеиный (ru.wikipedia.org)
Автор: Антон Федорцив

Оперативное командование "Юг" отчиталось о ювелирной работе по ликвидации техники и боеприпасов российских кафиров на захваченном острове Змеиный.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пост "ОК Юг" в Facebook.

Защитники Украины снова ударили по войскам РФ на захваченном острове. В этот раз уничтожили боекомплект и командный пункт оккупантов.

"Очередное "посещение" вражеских позиций на Змеином. БАНДЕРоли от "Байрактаров": адресная доставка на склад БК и в КП", – говорится в сообщении.

По данным журналиста Романа Цымбалюка, Вооруженные силы ликвидировали всех российских военных на Змеином. Остров был захвачен РФ в первые дни полномасштабной войны.

К слову, ВСУ освободили очередную деревню под Харьковом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украиныостров ЗмеиныйВойна России против Украины