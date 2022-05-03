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Бандеролі від "Байрактарів". Збройні сили оприлюднили відео удару по ворогу на острові Зміїний

Фото: Скелі острова Зміїний (uk.wikipedia.org)
Автор: Антон Федорців

Оперативне командування "Південь" відзвітувало про ювелірну роботу з ліквідації техніки та боєприпасів російських окупантів на захопленому острові Зміїний.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис "ОК Південь" у Facebook.

Захисники України вкотре вдарили по військах РФ на захопленому острові. Цього разу знищили боєкомплект і командний пункт окупантів.

"Чергове "відвідування" ворожих позицій на Зміїному. БАНДЕРолі від "Байрактарів": адресна доставка на склад БК і у КП", – ідеться в повідомленні.

За даними журналіста Романа Цимбалюка, Збройні сили ліквідували усіх російських військових на Зміїному. Острів був захоплений РФ у перші дні повномасштабної війни.

До слова, ЗСУ звільнили чергове село під Харковом.

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