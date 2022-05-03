Бандеролі від "Байрактарів". Збройні сили оприлюднили відео удару по ворогу на острові Зміїний

Оперативне командування "Південь" відзвітувало про ювелірну роботу з ліквідації техніки та боєприпасів російських окупантів на захопленому острові Зміїний.

Захисники України вкотре вдарили по військах РФ на захопленому острові. Цього разу знищили боєкомплект і командний пункт окупантів.

"Чергове "відвідування" ворожих позицій на Зміїному. БАНДЕРолі від "Байрактарів": адресна доставка на склад БК і у КП", – ідеться в повідомленні.

За даними журналіста Романа Цимбалюка, Збройні сили ліквідували усіх російських військових на Зміїному. Острів був захоплений РФ у перші дні повномасштабної війни.