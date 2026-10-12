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"Бандероль" у Харкові зруйнувала під'їзд багатоповерхівки, під завалами можуть бути люди

22:51 12.10.2026 Пн
2 хв
aimg Олена Бджола
Фото: рятувальник ліквідовує наслідки обстрілу (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Увечері 12 жовтня окупанти вдарили "Бандеролями" по Холодногірському району Харкова. Один з дронів влучив у житловий будинок, є руйнування та постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви міського голови Харкова Ігоря Терехова у Telegram і начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова у Telegram.

Ворог ударив "Бандеролями" по Харкову

Близько 21.00 окупанти почали атакувати Холодногірський район Харкова "Бандеролями".

"На місці одного з прильотів - влучання у приватний будинок, пошкоджені сусідні будівлі. Внаслідок влучання "Бандеролі" виникла пожежа, пошкоджено більше шести приватних будинків, двоє постраждалих з гострою реакцією на стрес", - зазначив Терехов.

Склався цілий під'їзд

Пізніше стало відомо, що останнє влучання дроном сталося також у Холодногірському районі.

"За попередньою інформацією, один з останніх ударів прийшовся по житловому будинку - під завалами можуть бути люди. На місці пожежа", - каже міський голова.

Він зазначив. що руйнування дуже серйозні - "склався" цілий підʼїзд.

Пізніше Синєгубов уточнив, що вже відомо про п'ятьох постраждалих. Їм надають медичну допомогу.

"Часткове руйнування 5-типоверхового будинку. Спалахнула пожежа", - додав він.

Раніше РБК-Україна писало, що дрон уранці 12 жовтня влучив у багатоповерхівку в Харкові. В одному з під'їздів зруйновано три поверхи, є постраждалі.

Крім того, увечері 11 жовтня російська ракета влучила поблизу продовольчого магазину в передмісті Харкова. Загинули троє людей, зокрема 16-річний хлопець, ще 22 людини дістали поранення.

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