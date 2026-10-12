"Бандероль" в Харькове разрушила подъезд многоэтажки, под завалами могут быть люди

Вечером 12 октября оккупанты ударили "Бандеролями" по Холодногорскому району Харькова. Один из дронов попал в жилой дом, есть разрушения и пострадавшие.
Около 21.00 оккупанты начали атаковать Холодногорский район Харькова "Бандеролями".
"На месте одного из прилетов - попадания в частный дом, повреждены соседние здания. В результате попадания "Бандероли" возник пожар, повреждено более шести частных домов, двое пострадавших с острой реакцией на стресс", - отметил Терехов.
Позже стало известно, что последнее попадание дроном произошло также в Холодногорском районе.
"По предварительной информации, один из последних ударов пришелся по жилому дому - под завалами могут быть люди. На месте пожар", - говорит городской голова.
Он указал. что разрушения очень серьезные - "сложился" целый подъезд.
Позже Синегубов уточнил, что уже известно о пяти пострадавших. Им оказывают медицинскую помощь.
"Частичное разрушение 5-ти этажного дома. Начался пожар", - добавил он.
Ранее РБК-Украина писала, что дрон утром 12 октября попал в многоэтажку в Харькове. В одном из подъездов разрушены три этажа, есть пострадавшие.
Кроме того, вечером 11 октября российская ракета попала вблизи продовольственного магазина в пригороде Харькова. Погибли три человека, в том числе 16-летний парень, еще 22 человека получили ранения.