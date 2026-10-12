"Бандероль" в Харькове разрушила подъезд многоэтажки, под завалами могут быть люди

Враг ударил "Бандеролями" по Харькову

Около 21.00 оккупанты начали атаковать Холодногорский район Харькова "Бандеролями".

"На месте одного из прилетов - попадания в частный дом, повреждены соседние здания. В результате попадания "Бандероли" возник пожар, повреждено более шести частных домов, двое пострадавших с острой реакцией на стресс", - отметил Терехов.

Сложился целый подъезд

Позже стало известно, что последнее попадание дроном произошло также в Холодногорском районе.

"По предварительной информации, один из последних ударов пришелся по жилому дому - под завалами могут быть люди. На месте пожар", - говорит городской голова.

Он указал. что разрушения очень серьезные - "сложился" целый подъезд.

Позже Синегубов уточнил, что уже известно о пяти пострадавших. Им оказывают медицинскую помощь.

"Частичное разрушение 5-ти этажного дома. Начался пожар", - добавил он.