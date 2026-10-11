ua en ru
Нд, 11 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

РФ ударила ракетою по магазину біля Харкова: троє загиблих і 22 постраждалих

22:50 11.10.2026 Нд
2 хв
aimg Юлія Капітонова
РФ ударила ракетою по магазину біля Харкова: троє загиблих і 22 постраждалих Фото: Рятувальники приборкали масштабу пожежу (dsns_telegram)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Ввечері 11 жовтня російські війська завдали ракетного удару по передмістю Харкова. Унаслідок атаки загинули троє людей, зокрема 16-річний підліток, ще 22 людини дістали поранення.

Про це заявив глава місцевої ОВА Олег Синєгубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

"Ворожий ракетний удар зафіксовано в передмісті Харкова. За попередньою інформацією, влучання поблизу продовольчого магазину", - повідомив Синєгубов о 19:47.

Згодом стало відомо про 6 потерпілих, серед яких одна дитина.

Вже о 20:07 глава ОВА заявив, що через російську атаку загинули троє людей.

"Загинули 16-річний хлопець, 19-річна дівчина та 51-річна жінка. Найщиріші співчуття родинам загиблих", - уточнив він згодом.

Окрім того, стрімко зросла кількість постраждалих. Так, станом на 21:48 відомо, що 22 цивільних отримали поранення, зокрема двоє дітей.

"Серед постраждалих 13-річна дівчинка, яка зазнала гострої реакції на стрес та 8-річна дівчинка, яку з вибуховим пораненням госпіталізували медики", - написав Синєгубов.

А в ДСНС України повідомили, що через російську атаку виникла пожежа площею 300 кв. - її вже приборкали.

"На місці події працювали рятувальники, сапери, кінологи, медики, волонтери та правоохоронці. Психологи ДСНС надавали допомогу постраждалим", - йдеться в заяві.

Раніше ми повідомляли, що Росія ударила по Івано-Франківську, загинули троє людей.

Також РБК-Україна писало про наслідки нової атаки ворога на Київ.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Харків Війна Росії проти України Ракетний удар
Новини
Україна може зупинити удари по російських НПЗ: Зеленський назвав головну умову
Україна може зупинити удари по російських НПЗ: Зеленський назвав головну умову
Аналітика
Київ, Одеса та Дніпро – ціль ворожих ударів по енергетиці: бліц з Харченком
Дмитро Олійникжурналіст, ведучий YouTube-канала РБК-Україна Київ, Одеса та Дніпро – ціль ворожих ударів по енергетиці: бліц з Харченком