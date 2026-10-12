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"Бандероль" в Харькове разрушила подъезд многоэтажки, под завалами могут быть люди

22:51 12.10.2026 Пн
2 мин
aimg Елена Бджола
"Бандероль" в Харькове разрушила подъезд многоэтажки, под завалами могут быть люди Фото: спасатель ликвидирует последствия обстрела (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
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Вечером 12 октября оккупанты ударили "Бандеролями" по Холодногорскому району Харькова. Один из дронов попал в жилой дом, есть разрушения и пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления городского головы Харькова Игоря Терехова в Telegram и начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

Враг ударил "Бандеролями" по Харькову

Около 21.00 оккупанты начали атаковать Холодногорский район Харькова "Бандеролями".

"На месте одного из прилетов - попадания в частный дом, повреждены соседние здания. В результате попадания "Бандероли" возник пожар, повреждено более шести частных домов, двое пострадавших с острой реакцией на стресс", - отметил Терехов.

Сложился целый подъезд

Позже стало известно, что последнее попадание дроном произошло также в Холодногорском районе.

"По предварительной информации, один из последних ударов пришелся по жилому дому - под завалами могут быть люди. На месте пожар", - говорит городской голова.

Он указал. что разрушения очень серьезные - "сложился" целый подъезд.

Позже Синегубов уточнил, что уже известно о пяти пострадавших. Им оказывают медицинскую помощь.

"Частичное разрушение 5-ти этажного дома. Начался пожар", - добавил он.

Ранее РБК-Украина писала, что дрон утром 12 октября попал в многоэтажку в Харькове. В одном из подъездов разрушены три этажа, есть пострадавшие.

Кроме того, вечером 11 октября российская ракета попала вблизи продовольственного магазина в пригороде Харькова. Погибли три человека, в том числе 16-летний парень, еще 22 человека получили ранения.

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