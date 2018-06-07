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Бамбизов: крупные плательщики заплатили на 89% больше налога на прибыль, чем в прошлом году

НовостиЭкономика    07.06.2018 - 13:36
Фото: Евгений Бамбизов (из открытых источников)
Фото: Евгений Бамбизов (из открытых источников)

За пять месяцев 2018 года крупные налогоплательщики заплатили 132,2 млрд грн налогов

За пять месяцев 2018 года крупные налогоплательщики заплатили 132,2 млрд грн налогов - 21,7 млрд грн или на 19,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил начальник Офиса крупных налогоплательщиков Евгений Бамбизов в интервью изданию TaxLink.

По его словам, ощутимо выросли поступления от НДС – на 14,4%, с 51,2 млрд грн в прошлом году до 58,5 млрд грн в 2018, но еще больше – налог на прибыль: с 20,2 до 38,2 млрд грн – то есть, на на 89%.

"Львиная доля этих денег поступила благодаря НАК "Нефтегаз", который задекларировал беспрецедентную прибыль вместо убытков, которые показывал в предыдущие годы. Это не единственная причина. Прирост налога на прибыль мы наблюдаем ежегодно ы в 2018 году прогнозировали его на уровне как минимум 20%", - сказал Бамбизов.

По словам Бамбизова, такой прогноз связан и с ростом экономики, и с проведением активной работы по сокращению убытков крупными налогоплательщиками. Эта позитивная динамика наблюдается уже несколько лет подряд. "В этой сфере заложены немалые резервы", - подытожил чиновник.

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Теги публикации: Налоги  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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