Бамбизов: крупные плательщики заплатили на 89% больше налога на прибыль, чем в прошлом году

За пять месяцев 2018 года крупные налогоплательщики заплатили 132,2 млрд грн налогов

За пять месяцев 2018 года крупные налогоплательщики заплатили 132,2 млрд грн налогов - 21,7 млрд грн или на 19,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил начальник Офиса крупных налогоплательщиков Евгений Бамбизов в интервью изданию TaxLink.

По его словам, ощутимо выросли поступления от НДС – на 14,4%, с 51,2 млрд грн в прошлом году до 58,5 млрд грн в 2018, но еще больше – налог на прибыль: с 20,2 до 38,2 млрд грн – то есть, на на 89%.

"Львиная доля этих денег поступила благодаря НАК "Нефтегаз", который задекларировал беспрецедентную прибыль вместо убытков, которые показывал в предыдущие годы. Это не единственная причина. Прирост налога на прибыль мы наблюдаем ежегодно ы в 2018 году прогнозировали его на уровне как минимум 20%", - сказал Бамбизов.

По словам Бамбизова, такой прогноз связан и с ростом экономики, и с проведением активной работы по сокращению убытков крупными налогоплательщиками. Эта позитивная динамика наблюдается уже несколько лет подряд. "В этой сфере заложены немалые резервы", - подытожил чиновник.