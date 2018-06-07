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Бамбізов: великі платники заплатили на 89% більше податку на прибуток, ніж торік

НовиниЕкономіка    07.06.2018 - 13:36
Фото: Євген Бамбізов (з відкритих джерел)
Фото: Євген Бамбізов (з відкритих джерел)

За п'ять місяців 2018 року великі платники податків сплатили 132,2 млрд грн податків

За п'ять місяців 2018 року великі платники податків сплатили 132,2 млрд грн податків - 21,7 млрд грн або на 19,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомив начальник Офісу великих платників податків Євген Бамбізов в інтерв'ю виданню TaxLink.

За його словами, відчутно зросли надходження від ПДВ – на 14,4%, з 51,2 млрд грн в минулому році до 58,5 млрд грн в 2018, але ще більше – податок на прибуток: з 20,2 до 38,2 млрд грн – тобто, на 89%.

"Левова частка цих грошей надійшла завдяки НАК "Нафтогаз", який задекларував безпрецедентний прибуток замість збитків, які показував у попередні роки. Це не єдина причина. Приріст податку на прибуток ми спостерігаємо щороку и в 2018 році прогнозували його на рівні як мінімум 20%", - сказав Бамбізов.

За словами Бамбізова, такий прогноз пов'язаний із зростанням економіки, і з проведенням активної роботи по скороченню збитків великими платниками податків. Ця позитивна динаміка спостерігається вже кілька років підряд. "У цій сфері закладені чималі резерви", - підсумував чиновник.

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Теги публікації: Податки  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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