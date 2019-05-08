До Балуха не пустили консула

Фото: Володимир Балух (facebook.com/crimea-news.info)

Адвокат Балуха розповіла, що стан здоров'я політв'язня погіршився

Представника консульства України в РФ не допустили до політв'язня Володимира Балуха. Про це повідомляє Crimean Human Rights Group в Facebook.

Співробітники колонії заявили, що Балух є громадянином РФ. Через це вони не допустили консула до політв'язня. Інформації, яка це підтверджує надано не було. Crimean Human Rights Group пише, що Володимир Балух - громадянин України, і "автоматичного" російського паспорта в Криму він не отримував. Більше того, в Криму його засудили саме як громадянина України.

Також в організації повідомили, що 7 травня адвокат Ольга Дінзе відвідала Балуха, який зараз знаходиться в ШІЗО у виправній колонії № 4 р. Торжок (Тверська область, РФ).

"Після прибуття в колонію його вже тричі відправляли в ШІЗО з надуманих причин. Адміністрація повідомила, що цього разу українець повинен вийти з ШІЗО 19 травня. В ШІЗО він як і раніше їсть лише хліб і п'є воду. Його стан здоров'я, за словами адвоката, помітно погіршився. В очі відразу кидаються сильні набряки ніг, що, швидше за все, свідчить про хвороби нирок", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 6 травня повідомлялось, що Балуху продовжили на 15 діб перебування в штрафному ізоляторі. Він з 29 березня перебуває у виправній колонії №4 російського міста Торжка в Тверській області.