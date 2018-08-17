Балуху ограничили возможность ознакомления с делом, - Чийгоз

Владимир Балух голодает уже 152 дня

Украинскому политзаключенному Владимиру Балуху, который 152 дня голодает в анексованом Крыму ограничили возможность ознакомления с содержанием уголовного дела, по которому ранее ему вынесли приговор. Об сообщил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, передает "Крым.Реалии".

По его информации, уже составлен акт, где Балух написал свое несогласие с такими действиями.

"У них есть желание быстро осудить (в апелляции, - ред.) и выдворить Балуха за пределы Крыма", - сказал Чийгоз.

Ранее мать политзаключенного Балуха рассказала о состоянии здоровья сына.

Напомним, что ранее заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз рассказал, что состояние украинского активиста Владимира Балуха остается тяжелым, но он не останавливает голодовку.

Также Министерство иностранных дел Украины призвало РФ освободить украинских политзаключенных Олега Сенцова и Владимира Балуха.